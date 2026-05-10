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10.05.2026 20:47:20
Germany cracks down on neo-Nazi networks
Police and prosecutors have launched a nationwide crackdown on young right-wing extremists. They are alleged to have formed criminal organizations and attacked members of the left-wing scene.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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