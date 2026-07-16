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16.07.2026 11:23:19
Germany news: Gender switch neo-Nazi sent to men's prison
Neo-Nazi Marla Svenja Liebich has been transferred to a men's prison after extradition back to Germany, despite being legally registered as a woman. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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