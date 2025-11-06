06.11.2025 08:31:14

Germany's NSU neo-Nazi terror group: The final trial begins

A court in Dresden has begun hearing the case against a suspected member of the neo-Nazi NSU terror group. Susann E. stands accused of lending her identity to convicted NSU terrorist Beate Zschäpe, among other charges.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
