|
06.11.2025 08:31:14
Germany's NSU neo-Nazi terror group: The final trial begins
A court in Dresden has begun hearing the case against a suspected member of the neo-Nazi NSU terror group. Susann E. stands accused of lending her identity to convicted NSU terrorist Beate Zschäpe, among other charges.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1543
|
-0,0005
|
|
-0,04
|Japanischer Yen
|
177,141
|
0,4110
|
|
0,23
|Britische Pfund
|
0,8813
|
0,0019
|
|
0,21
|Schweizer Franken
|
0,9325
|
0,0012
|
|
0,13
|Hongkong-Dollar
|
8,9777
|
-0,0009
|
|
-0,01