|
11.09.2026 09:13:43
Gewaltiger Umbau bei Bitcoin Suisse - jede zweite Stelle in Zug gefährdet
Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Bitcoin Suisse baut sein Geschäft international aus – und dafür den Hauptsitz in Zug um. Bis zu 60 der heutigen Arbeitsplätze könnten ins Ausland verlagert werden. Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen grosse Ambitionen im globalen Wealth Management.
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1598
|
-0,0014
|
|
-0,12
|Japanischer Yen
|
178,26
|
0,0400
|
|
0,02
|Britische Pfund
|
0,858
|
-0,0014
|
|
-0,16
|Schweizer Franken
|
0,9465
|
0,0023
|
|
0,24
|Hongkong-Dollar
|
9,0964
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.