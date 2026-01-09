|
09.01.2026 16:12:00
Gloom, Boom and Doom author recommends buying gold but not bitcoin
Bonds offering 4% yields are losing their purchasing power when real inflation is somewhere between 6% to 12%, according to celebrated economistWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,164
|
-0,0021
|
|
-0,18
|Japanischer Yen
|
183,791
|
0,9410
|
|
0,51
|Britische Pfund
|
0,868
|
0,0003
|
|
0,03
|Schweizer Franken
|
0,9316
|
0,0004
|
|
0,04
|Hongkong-Dollar
|
9,0697
|
-0,0153
|
|
-0,17
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Wall Street letztlich stärker -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnete letztlich Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.