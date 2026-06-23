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23.06.2026 09:04:39
GNW-News: World Finance Awards 2026 bestätigen transparenten und verlässlichen Devisen- und CFD-Handel für Kunden weltweit
^LONDON, June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC) wurde
bei den World Finance Awards 2026 weltweit als?Most Trusted FX Broker" und
?Best CFD Broker" ausgezeichnet und erhielt damit zwei Auszeichnungen im Rahmen
der World Finance Forex Awards. Für Trader sind die Auszeichnungen ein
unabhängiger Nachweis dafür, dass EBC attraktive Handelsbedingungen mit
transparenter Preisgestaltung, sicherem Marktzugang und verlässlicher
Orderausführung bietet.
Was die Auszeichnungen bedeuten
Mit der Auszeichnung als?Most Trusted FX Broker" wird das Vertrauen gewürdigt,
das die EBC durch sicheren Marktzugang, einen reaktionsstarken Kundenservice und
konsequent hohe operative Standards in ihrem globalen Netzwerk aufgebaut hat.
Gerade diese Beständigkeit macht für Kunden den Unterschied: Eine
Handelsplattform muss nicht nur in ruhigen Marktphasen zuverlässig
funktionieren, sondern auch unter anspruchsvollen Marktbedingungen.
Die Auszeichnung?Best CFD Broker" unterstreicht die Stärke des CFD-Angebots der
EBC in den wichtigsten globalen Märkten. Ausschlaggebend sind die
leistungsfähige Ausführung, professionelle Handelsbedingungen und ein Umfeld,
das gleichermaßen auf Privatkunden, professionelle Marktteilnehmer und
institutionelle Investoren zugeschnitten ist. Mit Preisen auf Interbankenniveau
ab 0,0 Pips und einer durchschnittlichen Ausführungsgeschwindigkeit von unter
20 Millisekunden profitieren Kunden von geringeren Handelskosten und weniger
Ausführungsverzögerungen. So können sie Marktchancen unmittelbar nutzen, statt
erst zu reagieren, wenn der entscheidende Moment bereits vorbei ist.
?Die EBC hat sich in dieser Branche einen exzellenten Ruf erarbeitet, der für
sich spricht. Durchweg transparent, absolut zuverlässig und sichtlich geschätzt
von den Kunden, auf die es am meisten ankommt. Beide Auszeichnungen sind absolut
verdient, und wir haben die Fortschritte der EBC in diesem Jahr begeistert
verfolgt. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team", so Cyril Jones, Awards
Director, World Finance.
Globaler Marktzugang mit lokaler Unterstützung
Der eigentliche Wert dieser Auszeichnungen zeigt sich für Kunden in den
Möglichkeiten, die daraus entstehen. Die EBC bietet Kunden in mehr als 100
Ländern Zugang zu Devisen, Rohstoffen, Indizes, Aktien und CFDs. Unterstützt
werden Kunden dabei von lokalen Teams, die Marktkenntnisse vermitteln und bei
Bedarf in Echtzeit zur Verfügung stehen. Von Privatanlegern bis hin zu
professionellen Tradern und institutionellen Marktteilnehmern: Kunden erreichen
globale Märkte über eine einzige regulierte Handelsplattform und erhalten
Unterstützung direkt vor Ort.
Höhere Standards für Kunden weltweit
?Diese beiden weltweiten Auszeichnungen bei den World Finance Awards zu
erhalten, ist eine großartige Bestätigung für das Vertrauen, das uns unsere
Kunden täglich entgegenbringen. Unser Fokus liegt weiterhin darauf, einen
transparenten, sicheren und verlässlichen Zugang zu den globalen Devisen- und
CFD-Märkten zu ermöglichen und gleichzeitig die Servicequalität für Trader
weltweit weiter zu verbessern", so Christopher Stiegeler, Executive Director,
EBC Financial Group (Cayman) Limited.
Dieser Anspruch prägt die Arbeitsweise der gesamten Unternehmensgruppe: das
klare Bekenntnis zu Integrität, erstklassigen Handelsbedingungen und einem
sicheren sowie transparenten Umfeld, in dem Kunden globale Marktchancen mit
Vertrauen wahrnehmen können.
Erfolg auf solidem Vertrauensfundament
Die in London gegründete EBC hat ihre internationale Präsenz durch regulierte
Tochtergesellschaften ausgebaut, die in wichtigen Finanzzentren tätig sind,
darunter Großbritannien, Australien, die Kaimaninseln und Südafrika. Die Gruppe
betreut mittlerweile Kunden in über 100 Ländern, mit mehr als 5 Millionen
registrierten Nutzern und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen
von über 390 Milliarden US-Dollar.
Mit den Auszeichnungen des Jahres 2026 setzt die EBC ihre mehrjährige
Erfolgsserie bei den World Finance Awards fort und festigt ihre Position als
Brokerhaus, dessen Erfolg auf Vertrauen, Transparenz und dem langfristigen
Mehrwert für seine Kunden basiert.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website der EBC Financial Group
unter www.ebc.com (http://www.ebc.com/).
Risikohinweis
Der Handel mit Devisen (FX) und Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein
hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Es besteht
die Möglichkeit, dass Verluste die ursprünglich eingezahlten Mittel übersteigen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen verlässlichen Indikator
für zukünftige Ergebnisse dar. Bitte prüfen Sie vor Beginn Ihrer
Handelsaktivitäten sorgfältig Ihre Anlageziele, Ihre finanzielle Situation sowie
Ihre Risikobereitschaft.
Über die EBC Financial Group
Die EBC Financial Group (EBC) wurde in London gegründet und ist eine globale
Marke, die für ihre Expertise im Bereich Finanzvermittlung und
Vermögensverwaltung bekannt ist. Über ihre regulierten Unternehmen, die in
wichtigen Finanzzentren wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln,
Mauritius und anderen Ländern tätig sind, ermöglicht die EBC privaten,
professionellen und institutionellen Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und
Trading-Möglichkeiten, darunter Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.
Die EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in über 100 Ländern und wurde mit
globalen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach von World Finance. Die EBC
gilt weithin als einer der besten Broker der Welt und wurde unter anderem als
Beste Trading-Plattform und Vertrauenswürdigster Broker ausgezeichnet. Mit ihrer
starken regulatorischen Stellung und ihrem Bekenntnis zu Transparenz wird die
EBC auch regelmäßig unter den besten Brokern gelistet - vertrauenswürdig
aufgrund ihrer Fähigkeit, sichere, innovative und kundenorientierte Trading-
Lösungen auf wettbewerbsintensiven internationalen Märkten anzubieten.
Die Tochtergesellschaften der EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten
zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der
britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) reguliert. EBC Financial Group (Cayman)
Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert; EBC
Financial Group (Australia) Pty Ltd und EBC Asset Management Pty Ltd werden von
der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert; EBC
Financial (MU) Ltd ist von der Financial Services Commission Mauritius (FSC)
zugelassen und reguliert.
Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren
Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen
erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im
Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir
pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit
des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem
Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.
Die EBC ist stolzer offizieller Devisenpartner des FC Barcelona und fördert
weiterhin wirkungsvolle Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften -
insbesondere durch die Initiative?United to Beat Malaria" der UN-Stiftung, die
Wirtschaftsfakultät der Universität Oxford und eine Vielzahl von Partnern, die
sich für Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung
und Nachhaltigkeit einsetzen.
https://www.ebc.com/ (https://www.ebc.com/)
Medienkontakt:
Aldric Tinker Toyad
Global PR Lead
aldric.tinker@ebc.com (mailto:aldric.tinker@ebc.com)
Faiz Alavi Sulaiman
Senior PR Executive
faiz.sulaiman@ebc.com (mailto:faiz.sulaiman@ebc.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/62f7e438-
9268-4fdd-902a-d7b09dbf0a5b
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