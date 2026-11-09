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09.11.2026 10:21:37
Gold-Backed Tokens Shine in Falling Crypto Market, Defy Bitcoin and Ethereum’s Downturn Last Week
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1195
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0,0051
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0,46
|Japanischer Yen
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176,79
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0,2600
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0,15
|Britische Pfund
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0,8342
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-0,0005
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-0,06
|Schweizer Franken
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0,916
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0,0019
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0,21
|Hongkong-Dollar
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8,7784
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0,0440
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0,50