|
03.02.2026 13:49:00
Gold Is Skyrocketing, While Bitcoin Is Down 33%. Should Investors of the Leading Crypto Be Worried?
From the start of 2013 through the end of 2022, the price of an ounce of gold rose by just 8%. Since then, the price has surged 175% higher (as of Jan. 30). Something is clearly going on with the shiny precious metal. And investors are taking notice.Bitcoin (CRYPTO: BTC), the world's first and most valuable cryptocurrency, is often viewed as a digital version of gold and has been an impressive asset historically. Its price is up an astonishing 22,770% in the past decade. However, it's been losing the race against gold over the past 12- and 24-month periods. And the crypto is down 33% below its peak.Should Bitcoin investors be worried right now? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1807
|
-0,0012
|
|
-0,10
|Japanischer Yen
|
185,2445
|
1,1645
|
|
0,63
|Britische Pfund
|
0,8647
|
0,0019
|
|
0,21
|Schweizer Franken
|
0,9174
|
0,0010
|
|
0,11
|Hongkong-Dollar
|
9,2226
|
-0,0088
|
|
-0,10
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich im Plus -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigte sich die Wiener Börse fester. Der DAX gab hingegen nach. Anleger an der Wall Street können sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die asiatischen Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte mehrheitlich höher.