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04.04.2026 09:24:00
Goldman Sachs Says Bitcoin Bottom Is Near. Is It Time to Buy?
Cryptocurrency prices have dropped significantly in the past six months. Bitcoin (CRYPTO: BTC) closed March 30 at roughly $66,700, more than 45% down from its October high. Growing risk-off sentiment, low trading volumes, and geopolitical tensions have all contributed to the decline of the leading crypto.The waning interest also fits with historical price patterns: Bitcoin tends to enter a rut after hype-driven rallies, such as last year's wave of enthusiasm about potential legislative progress, mainstream adoption, and a pro-crypto administration. However, an end may be in sight for the latest crypto dip. A recent note from Goldman Sachs suggests Bitcoin may have reached its bottom.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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