Krypto-Umschichtung 31.05.2026 02:37:00

Goldman Sachs trennt sich von Altcoin-ETFs: XRP und Solana komplett verkauft

Goldman Sachs trennt sich von Altcoin-ETFs: XRP und Solana komplett verkauft

Goldman Sachs hat seinen Krypto-Bestand im ersten Quartal 2026 grundlegend umstrukturiert. Das Kapital floss in Krypto-Aktien.

•Goldman Sachs hält keine XRP- und Solana-ETF-Anteile mehr im Portfolio
•Bitcoin-ETF-Bestände wurden um rund zehn Prozent, Ethereum-ETF-Bestände um rund 70 Prozent reduziert
•Das freigesetzte Kapital wurde in Aktien von Unternehmen wie Circle, Coinbase und Galaxy Digital umgeschichtet

Vollständiger Rückzug aus XRP und Solana

Goldman Sachs hat im ersten Quartal 2026 seine Positionen in Krypto-ETFs erheblich verändert. Wie aus der 13F-Einreichung beim elektronischen Offenlegungssystem der US-amerikanischen Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) vom 15. Mai 2026 hervorgeht, hält das Institut keinen einzigen XRP-ETF mehr in seinem Portfolio. Damit endet ein Engagement, das laut BTC-ECHO noch Ende 2025 rund 154 Millionen US-Dollar umfasste und Goldman Sachs damals zum weltweit größten institutionellen XRP-Halter machte. Auch sämtliche Anteile an Solana-ETFs wurden im Berichtszeitraum vollständig liquidiert.

Bitcoin und Ethereum ebenfalls zurückgefahren

Auch das Kernengagement in den etablierten Kryptowährungen hat Goldman Sachs im Verlauf des ersten Quartals zurückgefahren. Die Bestände im iShares Bitcoin Trust von BlackRock wurden um rund zehn Prozent verringert. Deutlich stärker fiel der Rückgang beim iShares Ethereum Trust aus: Hier reduzierte die Bank ihre Anteile laut BTC-ECHO um etwa 70 Prozent. Parallel dazu wurden Beteiligungen an Mining-Unternehmen abgebaut. Die Positionen in BitMine, Bit Digital und Riot schrumpften, und auch die Anteile an Strategy wurden veräußert.

Umschichtung in Krypto-Aktien

Das freigewordene Kapital hat Goldman Sachs nicht vollständig aus dem digitalen Anlagesegment abgezogen. Stattdessen erfolgte laut BTC-ECHO eine Umschichtung in Aktien von Unternehmen mit direktem Krypto-Bezug, darunter Circle, Galaxy Digital, Coinbase, Robinhood und PayPal. Die Portfolioumstrukturierung fiel in ein Quartal, in dem Goldman Sachs insgesamt sehr starke Ergebnisse verzeichnete. Laut dem Quartalsbericht vom 13. April 2026 erzielte das Institut im ersten Quartal 2026 einen Nettogewinn von 5,63 Milliarden US-Dollar bei einem Nettoumsatz von 17,23 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je verwässerter Aktie lag bei 17,55 US-Dollar, die annualisierte Eigenkapitalrendite bei 19,8 Prozent.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Wie viel Verlust eine Investition in Polygon Ecosystem Token von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Hyperliquid Strategies-Aktie im Aufwind: SEC-Pläne für Krypto-Aktien beflügeln
So viel Gewinn hätte ein Investment in Bitcoin Cash von vor 3 Jahren abgeworfen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com,Poetra.RH / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,166
0,0010
0,08
Japanischer Yen
185,79
0,2500
0,13
Britische Pfund
0,8668
0,0000
0,00
Schweizer Franken
0,9107
-0,0027
-0,30
Hongkong-Dollar
9,1375
0,0112
0,12
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:30 KW 22: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:20 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
02:43 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 22
30.05.26 Mai 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen