Goldman Sachs trennt sich von Altcoin-ETFs: XRP und Solana komplett verkauft

•Goldman Sachs hält keine XRP- und Solana- ETF -Anteile mehr im Portfolio•Bitcoin-ETF-Bestände wurden um rund zehn Prozent, Ethereum-ETF-Bestände um rund 70 Prozent reduziert•Das freigesetzte Kapital wurde in Aktien von Unternehmen wie Circle, Coinbase und Galaxy Digital umgeschichtet

Vollständiger Rückzug aus XRP und Solana

Goldman Sachs hat im ersten Quartal 2026 seine Positionen in Krypto-ETFs erheblich verändert. Wie aus der 13F-Einreichung beim elektronischen Offenlegungssystem der US-amerikanischen Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) vom 15. Mai 2026 hervorgeht, hält das Institut keinen einzigen XRP-ETF mehr in seinem Portfolio. Damit endet ein Engagement, das laut BTC-ECHO noch Ende 2025 rund 154 Millionen US-Dollar umfasste und Goldman Sachs damals zum weltweit größten institutionellen XRP-Halter machte. Auch sämtliche Anteile an Solana-ETFs wurden im Berichtszeitraum vollständig liquidiert.

Bitcoin und Ethereum ebenfalls zurückgefahren

Auch das Kernengagement in den etablierten Kryptowährungen hat Goldman Sachs im Verlauf des ersten Quartals zurückgefahren. Die Bestände im iShares Bitcoin Trust von BlackRock wurden um rund zehn Prozent verringert. Deutlich stärker fiel der Rückgang beim iShares Ethereum Trust aus: Hier reduzierte die Bank ihre Anteile laut BTC-ECHO um etwa 70 Prozent. Parallel dazu wurden Beteiligungen an Mining-Unternehmen abgebaut. Die Positionen in BitMine, Bit Digital und Riot schrumpften, und auch die Anteile an Strategy wurden veräußert.

Umschichtung in Krypto-Aktien

Das freigewordene Kapital hat Goldman Sachs nicht vollständig aus dem digitalen Anlagesegment abgezogen. Stattdessen erfolgte laut BTC-ECHO eine Umschichtung in Aktien von Unternehmen mit direktem Krypto-Bezug, darunter Circle, Galaxy Digital, Coinbase, Robinhood und PayPal. Die Portfolioumstrukturierung fiel in ein Quartal, in dem Goldman Sachs insgesamt sehr starke Ergebnisse verzeichnete. Laut dem Quartalsbericht vom 13. April 2026 erzielte das Institut im ersten Quartal 2026 einen Nettogewinn von 5,63 Milliarden US-Dollar bei einem Nettoumsatz von 17,23 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je verwässerter Aktie lag bei 17,55 US-Dollar, die annualisierte Eigenkapitalrendite bei 19,8 Prozent.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.at