|
05.02.2026 10:40:00
Gold’s massive outperformance leaves bitcoin looking more attractive over the long term, says JPMorgan strategist
A JPMorgan strategist made a contrarian call, saying bitcoin now looks more appealing than gold after the surge in the yellow metal’s price.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1812
|
0,0030
|
|
0,25
|Japanischer Yen
|
185,6015
|
0,5715
|
|
0,31
|Britische Pfund
|
0,868
|
-0,0023
|
|
-0,26
|Schweizer Franken
|
0,9171
|
0,0004
|
|
0,04
|Hongkong-Dollar
|
9,232
|
0,0259
|
|
0,28
