Governance-Angriff auf Tornado Cash: Angreifer übernehmen Kontrolle und destabilisieren das System

Tornado Cash, der renommierte Krypto-Mixer, erlitt am Sonntag einen schweren Governance-Angriff. Unbekannte Angreifer nahmen vollständige Kontrolle über Tornado Cash, indem sie sich durch einen schädlichen Vorschlag selbst 1,2 Millionen Stimmen gewährten und somit die 700.000 legitimen Stimmen überschritten. In der Folge führte der Verkauf und Tausch von TORN für Ethereum (ETH) zu einem Preissturz von TORN um 35 % innerhalb von 24 Stunden. Das Team von Tornado Cash und die gesamte Krypto-Gemeinschaft stehen vor einer enormen Herausforderung, um die Situation zu bewältigen.

In einer fesselnden und beunruhigenden Entwicklung übernahmen die Angreifer vollständige Kontrolle über Tornado Cash. Sie nutzten geschickt eine Lücke im Governance-System aus und konnten sich so durch einen schädliches „Proposal“ selbst 1,2 Millionen Stimmen gewähren. Dadurch wurden die legitimen 700.000 Stimmen, die das System regulieren, überschritten und das Kräftegleichgewicht ins Wanken gebracht.

Die Angreifer zogen TORN aus dem Governance-Vault von Tornado Cash ab, verkauften und tauschten sie gegen Ethereum (ETH). Dieser massenhafte Verkauf und Tausch führten zu einem drastischen Preissturz von TORN, der innerhalb von 24 Stunden um 35 % auf einen Tiefstand von $3,7 fiel.

Once the proposal was passed by voters, the attacker simply used the emergencyStop function to update the proposal logic to grant themselves the fake voteshttps://t.co/JgYk9PJg6Ohttps://t.co/y3bjglXD7J pic.twitter.com/kpGXC3LtjW