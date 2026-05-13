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13.05.2026 22:13:40
GraniteShares Launches MSTR, Coinbase ETFs As Bitcoin-Fueled Volatility Trade Heats Up
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,1706
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-0,0009
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-0,07
|Japanischer Yen
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184,85
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-0,0800
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-0,04
|Britische Pfund
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0,8664
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-0,0001
|
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-0,01
|Schweizer Franken
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0,9151
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-0,0007
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-0,08
|Hongkong-Dollar
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9,1692
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-0,0038
|
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-0,04