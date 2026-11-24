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24.11.2026 15:00:13
Grant Cardone: Bitcoin Will Go 5X, MSTR Is 'So Cheap, You Have to Buy'
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
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1,0938
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-0,0029
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-0,26
|Japanischer Yen
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174,31
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-0,3700
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-0,21
|Britische Pfund
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0,8362
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0,0000
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0,00
|Schweizer Franken
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0,9151
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-0,0012
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-0,13
|Hongkong-Dollar
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8,5748
|
-0,0220
|
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-0,26