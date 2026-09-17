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17.09.2026 23:00:20
Grayscale: Bitcoin Put in the Bottom at $58,000, 'Green Light' From Here
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1483
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0,0007
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0,06
|Japanischer Yen
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179,97
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0,9600
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0,54
|Britische Pfund
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0,8574
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-0,0018
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-0,21
|Schweizer Franken
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0,9439
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-0,0022
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-0,23
|Hongkong-Dollar
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9,0089
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0,0048
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