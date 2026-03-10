|
10.03.2026 19:07:20
Greek court upholds convictions of leaders of neo-Nazi party
The leaders of the far-right Golden Dawn party were convicted in Greece of having led a criminal organization in a landmark ruling in 2020. An appeals court upheld that decision.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1566
|
-0,0039
|
|
-0,34
|Japanischer Yen
|
183,815
|
0,2550
|
|
0,14
|Britische Pfund
|
0,8632
|
-0,0022
|
|
-0,25
|Schweizer Franken
|
0,9021
|
-0,0016
|
|
-0,18
|Hongkong-Dollar
|
9,0513
|
-0,0274
|
|
-0,30
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.