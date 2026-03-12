|
12.03.2026 11:15:20
Greek court upholds convictions of leaders of neo-Nazi party
The leaders of the far-right Golden Dawn party were convicted in Greece of having led a criminal organization in a landmark ruling in 2020. An appeals court upheld that decision.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
