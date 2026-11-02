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02.11.2026 13:16:01
Greenback pulls back ahead of US midterms; Bitcoin stabilises after crypto heist
The American currency is down 0.5% against a basket of other major currenciesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1195
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|Japanischer Yen
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|Britische Pfund
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0,15
|Schweizer Franken
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|Hongkong-Dollar
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