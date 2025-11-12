|
12.11.2025 09:44:00
Großbritannien: Chinesin muss für illegalen Besitz von 61.000 Bitcoin in Haft
In einer riesigen Operation hat eine Chinesin in ihrer Heimat Menschen jahrelang Geld aus der Tasche gezogen, dann ist sie geflohen. Jetzt muss sie in Haft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1651
|
0,0059
|
|
0,51
|Japanischer Yen
|
179,807
|
0,4470
|
|
0,25
|Britische Pfund
|
0,8821
|
-0,0008
|
|
-0,09
|Schweizer Franken
|
0,9223
|
-0,0027
|
|
-0,29
|Hongkong-Dollar
|
9,0533
|
0,0452
|
|
0,50
