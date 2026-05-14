Hätte sich ein Investment in USD Coin von vor 1 Jahr gelohnt?

USD Coin notierte am 13.05.2025 bei 1,000 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in USDC investiert hätte, befänden sich nun 999,94 USD Coin in seinem Portfolio. Mit dem USDC-USD-Kurs vom 13.05.2026 gerechnet (0,9997 USD), wäre die Investition nun 999,67 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 0,03 Prozent verkleinert.

Am 03.06.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9992 USD. Bei 1,000 USD erreichte USD Coin am 14.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net