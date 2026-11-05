Krypto-Investition im Blick 05.11.2026 19:43:13

Hätte sich ein Investment in USD Coin von vor 5 Jahren gelohnt?

Hätte sich ein Investment in USD Coin von vor 5 Jahren gelohnt?

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in USD Coin Investoren gebracht.

Gestern vor 5 Jahren war ein USD Coin 1,000 USD wert. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in USDC investiert hätte, befänden sich nun 9 998,26 USD Coin in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 998,19 USD, da sich der Wert von USD Coin am 04.11.2026 auf 1,0000 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 0,02 Prozent vermindert.

Am 31.05.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9995 USD. Am 14.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.

Redaktion Finanzen.net

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