|Performance im Blick
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30.07.2026 19:43:13
Hätte sich eine Anlage in USD Coin von vor 5 Jahren gerechnet?
Gestern vor 5 Jahren notierte USD Coin bei 1,000 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in USDC investiert hätte, befänden sich nun 100,00 USD Coin in seinem Depot. Mit dem USDC-USD-Kurs vom 29.07.2026 gerechnet (0,9999 USD), wäre die Investition nun 99,99 USD wert. Damit wäre das Investment um 0,01 Prozent gesunken.
Bei 0,9995 USD erreichte USDC am 31.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 14.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.
Redaktion finanzen.net
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