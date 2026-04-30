|USDC-Performance im Blick
|
30.04.2026 19:43:13
Hätte sich eine Investition in USD Coin von vor 1 Jahr gelohnt?
USD Coin notierte am 29.04.2025 bei 1,000 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in USDC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9 999,90 USD Coin. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 998,81 USD, da sich der Wert von USD Coin am 29.04.2026 auf 0,9999 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 9 998,81 USD, was einer negativen Performance von 0,01 Prozent entspricht.
Am 03.06.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9992 USD. Das 52-Wochen-Hoch von USD Coin wurde am 14.11.2025 erreicht und liegt bei 1,000 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,172
|
-0,0017
|
|
-0,14
|Japanischer Yen
|
184,17
|
0,3900
|
|
0,21
|Britische Pfund
|
0,8636
|
0,0010
|
|
0,12
|Schweizer Franken
|
0,9165
|
0,0003
|
|
0,03
|Hongkong-Dollar
|
9,1823
|
-0,0063
|
|
-0,07