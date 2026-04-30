USDC-Performance im Blick 30.04.2026 19:43:13

Hätte sich eine Investition in USD Coin von vor 1 Jahr gelohnt?

Hätte sich eine Investition in USD Coin von vor 1 Jahr gelohnt?

Bei einem frühen Einstieg in USD Coin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

USD Coin notierte am 29.04.2025 bei 1,000 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in USDC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9 999,90 USD Coin. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 998,81 USD, da sich der Wert von USD Coin am 29.04.2026 auf 0,9999 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 9 998,81 USD, was einer negativen Performance von 0,01 Prozent entspricht.

Am 03.06.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9992 USD. Das 52-Wochen-Hoch von USD Coin wurde am 14.11.2025 erreicht und liegt bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net

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