Hätte sich eine Investition in USD Coin von vor 5 Jahren gerechnet?

Vor 5 Jahren kostete ein USD Coin 1,000 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in USDC investiert hätte, befänden sich nun 999,97 USD Coin in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von USDC-USD gestern auf 1,000 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 000,24 USD wert. Damit wäre die Investition um 0,02 Prozent gestiegen.

Das 52-Wochen-Tief von USDC liegt derzeit bei 0,9992 USD und wurde am 03.06.2025 erreicht. Bei 1,000 USD erreichte die Kryptowährung am 14.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net