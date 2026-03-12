Einblick in die Performance 12.03.2026 19:43:13

Hätte sich eine Investition in USD Coin von vor 5 Jahren gerechnet?

Hätte sich eine Investition in USD Coin von vor 5 Jahren gerechnet?

Bei einem frühen USD Coin-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren kostete ein USD Coin 1,000 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in USDC investiert hätte, befänden sich nun 999,97 USD Coin in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von USDC-USD gestern auf 1,000 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 000,24 USD wert. Damit wäre die Investition um 0,02 Prozent gestiegen.

Das 52-Wochen-Tief von USDC liegt derzeit bei 0,9992 USD und wurde am 03.06.2025 erreicht. Bei 1,000 USD erreichte die Kryptowährung am 14.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1513
-0,0041
-0,35
Japanischer Yen
183,49
-0,1700
-0,09
Britische Pfund
0,8631
0,0004
0,05
Schweizer Franken
0,9046
0,0024
0,27
Hongkong-Dollar
9,0104
-0,0288
-0,32
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

Verluste an den US-Börsen -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegen sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen