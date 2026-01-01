Hätte sich eine Kapitalanlage in USD Coin von vor 5 Jahren gelohnt?

Am 26.10.2021 lag der Kurs von USD Coin bei 1,000 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 100,00 USDC im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,95 USD, da sich der Wert eines Coins am 31.12.2025 auf 0,9996 USD belief. Mit einer Performance von -0,05 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 03.06.2025 bei 0,9992 USD. Das 52-Wochen-Hoch von USD Coin liegt derzeit bei 1,001 USD und wurde am 19.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net