Hätte sich eine Kapitalanlage in USD Coin von vor 5 Jahren gerechnet?

Vor 5 Jahren kostete ein USD Coin 1,000 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 999,97 USDC im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 999,57 USD, da USD Coin am 28.01.2026 0,9996 USD wert war. Damit wäre die Investition 0,04 Prozent weniger wert.

Am 03.06.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9992 USD. Am 14.11.2025 stieg USD Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net

