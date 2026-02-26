|Entwicklung der Anlage
|
26.02.2026 19:43:13
Hätte sich eine Kapitalanlage in USD Coin von vor 5 Jahren rentiert?
USD Coin notierte am 26.10.2021 bei 1,000 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in USDC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9 999,70 USD Coin. Die gehaltenen USD Coin wären gestern 9 999,62 USD wert gewesen, da sich der USDC-USD-Kurs auf 1,0000 USD belief. Damit wäre das Investment 0,00 Prozent weniger wert.
Am 03.06.2025 fiel USDC auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9992 USD. Am 14.11.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.
Redaktion finanzen.net
