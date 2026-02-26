Entwicklung der Anlage 26.02.2026 19:43:13

Hätte sich eine Kapitalanlage in USD Coin von vor 5 Jahren rentiert?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in USD Coin gewesen.

USD Coin notierte am 26.10.2021 bei 1,000 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in USDC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9 999,70 USD Coin. Die gehaltenen USD Coin wären gestern 9 999,62 USD wert gewesen, da sich der USDC-USD-Kurs auf 1,0000 USD belief. Damit wäre das Investment 0,00 Prozent weniger wert.

Am 03.06.2025 fiel USDC auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9992 USD. Am 14.11.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.

