USDC-Investment im Fokus 05.02.2026 19:43:13

Hätte sich eine USD Coin-Investition von vor 1 Jahr gelohnt?

Bei einer frühen Investition in USD Coin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 1 Jahr notierte USD Coin bei 0,9999 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 10 000,54 USDC. Die gehaltenen USD Coin wären gestern 9 996,74 USD wert gewesen, da sich der USDC-USD-Kurs auf 0,9996 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,03 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 03.06.2025 erreicht und liegt bei 0,9992 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte USD Coin am 14.11.2025 bei 1,000 USD..

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com

