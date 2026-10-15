Hätte sich eine USD Coin-Investition von vor 1 Jahr gerechnet?

USD Coin notierte am 14.10.2025 bei 0,9997 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10 002,53 USDC. Da sich der Wert eines Coins am 14.10.2026 auf 0,9999 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 001,72 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 0,02 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 31.05.2026 bei 0,9995 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,000 USD und wurde am 14.11.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net