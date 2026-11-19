|USDC-Performance
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19.11.2026 19:43:13
Hätte sich eine USD Coin-Kapitalanlage von vor 5 Jahren rentiert?
Am 17.11.2021 kostete USD Coin 1,001 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in USDCinvestiert, wäre er nun im Besitz von 999,30 USD Coin. Da sich der Kurs von USDC-USD gestern auf 0,9998 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 999,13 USD wert. Das entspricht einem Minus von 0,09 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von USDC wurde am 31.05.2026 erreicht und liegt bei 0,9995 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,000 USD und wurde am 11.03.2026 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
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