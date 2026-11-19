So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in USD Coin verlieren können.

Am 17.11.2021 kostete USD Coin 1,001 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in USDCinvestiert, wäre er nun im Besitz von 999,30 USD Coin. Da sich der Kurs von USDC-USD gestern auf 0,9998 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 999,13 USD wert. Das entspricht einem Minus von 0,09 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von USDC wurde am 31.05.2026 erreicht und liegt bei 0,9995 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,000 USD und wurde am 11.03.2026 erreicht.

Redaktion Finanzen.net