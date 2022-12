Hedera Kurs Prognose 2040: HBAR to the moon?!🚀

Aktuell verzeichnen die NFT-Sammlungen auf Hedera ein beeindruckendes Wachstum. Der Wert des Total Value Locked (TVL), also der Gesamtwert aller Assets, auf Hedera, stieg vom 3. Quartal bis Ende November bereits um mehr als 170 %. Offensichtlich boomt das NFT-Ökosystem von Hedera, denn allein für die Sammlung Hangry Barboons erreichte das Transaktionsvolumen in den letzten 30 Tagen einen Wert von 2,1 Millionen HBAR.

Hedera sagt von sich selbst, es:

ist 10 x schneller als alternative Blockchains

erzielt negative CO₂-Emissionen

bietet kostengünstige Transaktionen

sei das meist genutzte öffentliche Business-Netzwerk

Hedera beschreibt sich als die dritte Generation des öffentlichen Ledgers, bei dem die höchstmögliche Sicherheit durch den Hedera Proof-of-Stake Konsensmechanismus gewährleistet wird. Das NFT-Launchpad und Marktplatz Zuse Market ging im Februar 2022 live und verzeichnet bis heute, vor allem seit dem zweiten Quartal 2022, ein stetige Wachstum.

Warum steigt der HBRA-Kurs aktuell so stark?

Erst vor wenigen Tagen gab Hedera die Veröffentlichung auf Coinbase bekannt. Diese positive Nachricht war jedoch nicht der einzige Faktor, der den HBAR-Kurs in die Höhe steigen ließ. Im Oktober dieses Jahres wurde das HBAR-Staking veröffentlicht, was ebenfalls von den Anlegern mit Preisanstiegen beantwortet wurde.

Hedera Prognose 2023 +0,0500 € Hedera Prognose 2025 +0,0750 € Hedera Prognose 2030 +0,3200 € Hedera Prognose 2035 +0,4200 € Hedera Prognose 2040 +0,5600 €

Das sich der Kurs des Hedera-Coins aktuell in so guter Stimmung zeigt, freut natürlich die Community und die Anleger. Denn lange Zeit sah es so aus, als würde auch HBAR dem Krypto-Winter unterliegen und das Chart zog es über Wochen nach unten.

Was sind die Vorteile von Hedera?

Auf Hedera lassen sich Fungible und Non Fungible Token entwickeln, die beispielsweise in Zahlungsanwendungen, für Governance oder als digitale Sammelobjekte eingesetzt werden. Das Projekt wurde schon 2015, also vor dem eigentlichen NFT-Boom, von Leemon Baird und Mance Harmon gegründet. Beide sitzen noch heute im Hedera-Verwaltungsrat. Der native Coin, HBAR, betreibt das Ökosystem des Hedera Blockchain mit Namen Hedera Hashgraph.

Introducing Mintbar: the open-source #NFT minter for #Hedera!



Created by @Ashe_Oro, Mintbar enables both technical and non-technical creators to quickly, easily, and inexpensively mint #NFTs the right way.



Try it yourself! https://t.co/ehdbOSRkurhttps://t.co/Niek3CLGpm — Hedera (@hedera) December 19, 2022

Das Besondere an der Hedera Blockchain ist ihre ausgeprägte Kommunikatino zwischen Prozessen, die die konkreten Beweise im Validierungsprozess auf anderen Blockchains ersetzt. Mit dem verteilten Hauptbuch und der von den Knoten im Netzwerk verwendeten Gossip-Methode kann das Netzwerk von Hedera schnelle und kostengünstige Transaktionen ermöglichen.

Derzeit kann Hedera rund 10.000 Transaktionen pro Sekunde abwickeln. Die durchschnittlichen Gebühren betragen dabei nur 0,0001 $. Die Bestätigung von Transaktionen liegt bereits nach rund 3-5 Sekunden vor, während sie bei Bitcoin 10 bis 60 Minuten dauert. Die ähnlich wie von IOTA verwendete Alternative zum herkömmlichen Ledger auf der Blockchain benötigt keine Miner.

Hat Hedera Zukunft?

Ziel von Hedera ist es, den weltweiten Zahlungsverkehr zu vereinfachen. Im Auge hat das Projekt dabei vor allem die hohen Gas-Gebühren auf der Ethereum Blockchain. In der Vergangenheit konnte das Netzwerk bereits neue Kunden bekanntgeben, die von Ethereum nach Hedera wechseln.

Im letzten Jahr kam es zu einer großen Expansion nach Afrika, um dort mit er nach Vermögenswerten größten afrikanischen Bank und anderen Partnern wie Google, IMB und LG die Probleme des grenzüberschreitenden Handels in Afrika angehen will.

Das Hedera Hashgraph Governing Council ist ein Zusammenschluss bekannter Unterehmen wie Boeing, Deutsche Telekom, FIS WorldPay und anderen. Insgesamt sind es derzeit 39 Unternehmen, die das Hederea Netzwerk betreiben und für Stabilität sowie Forschung und Entwicklung sorgen. Langfristig soll Hedera aber vollständig dezentral sein.

Für das erste Quartal hat Hedera in seiner Roadmap folgende Dinge angekündigt:

Verbesserung der Netzwerkskalierung

Unterstützung für theoretisch unbegrenzte NFTs durch Merkle Struktur

Erweiterung der Funktionen für das Hedera Staking

Verifizierung der Smart Contracts durch Solidity-Audit

Aktivierung zusätzlicher Funktionen zur Unterstützung von ESG-Standards wie bei IMPT Gaming-Standards wie bei Calvaria



Was ist IMPT?

IMPT wurde gerade auf LBank gelistet und damit ist der Utility-Coin $IMPT, der das Ökosystem der Plattform antreibt, handelbar. Der Vorverkauf war unfassbar erfolgreich, das Projekt, dass den privaten CO2-Zertifikatehandel ermöglicht, konnte so über 20,5 Millionen USD einsammeln. Anleger können von der Kursentwicklung des IMPT-Coins profitieren und erhalten Zugang zur Plattform, auf dem NFT die CO2-Emissionsgutschriften darstellen.

Außerdem gewährt der Token den Inhabern zusätzliche Rabatte bei mehr als 10.000 Marken namhafter Partner wie Amazon, Booking.com oder Samsung. IMPT setzt seinen Fokus nicht auf der Gewinnoptimierung, sondern auf den aktiven Klimaschutz und den Beitrag, den jeder Anleger bereits mit kleinen Summen leisten kann. IMPT setzt völlig neue Benchmarks in der Branche, gilt als der grüne Coin 2023 und entspricht den ESG-Standards der Europäischen Union für nachhaltige Investments.

Jetzt bei IMPT einsteigen und CO2-Zertifikate traden!

Was ist Calvaria?

Bei Calvaria geht es um ein strategischen Kartenspiel, bei dem die Kartendecks durch NFT repräsentiert werden. Tauchen Sie ein in die Unterwelt mit den Figuren aus der spanischen Mythologie und steuern Sie strategische Entscheidungen, um die Schlacht um die Ewigkeit zu gewinnen. Die NFT können von Ihnen im Spiel platziert werden, was für deutliche Vorteile gegenüber den anderen Figuren sorgt. Sie können die Calvaria-NFT aber auch auf NFT-Marktplätzen handeln, denn sie sind limitiert.

Calvaria ist ein P2E-Game, auch als Blockchain-Game oder NFT-Game bezeichnet und derzeit im Pre-Sales zu attraktiven Einstiegspreisen verfügbar. Nach der Listung an Krypto-Handelsplätzen, wird wahrscheinlich auch dieser Token im Preis steigen. Derzeit gibt es noch die automatische Wertsteigerung für Anleger, da der Token in jeder Pre-Sales-Phase einen höheren Preis erhält.

Spielen Sie im Metaverse mit digitalen Kartendecks und NFT bei Calvaria.

Fazit: Hedera ist ein günstiger Coin, der sein volles Potenzial noch nicht entfalten konnte. Durch den derzeitigen Krypto-Winter ist sein Nutzen etwas in den Hintergrund gerückt. Beachtlich ist aber sein NFT-Wachstum unter diesen Bedingungen. Diese Zahlen zeigen aber, dass Hedera ein wichtiger und etablierter Anbieter am Markt ist. Die Kryptowährungn HBRA wird daher aus unserer Sicht weiter im Preis steigen. IMPT und Calvaria sind ebenfalls Alternativen für Krypto-Trader.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Krypto-Trader.