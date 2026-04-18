Investition unter der Lupe 18.04.2026 19:43:13

Hedera: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren

Hedera: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Hedera-Einstieg gewesen.

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Hedera 0,1628 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in HBAR vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 61 406,40 Hedera. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 575,59 USD, da Hedera am 17.04.2026 0,090798 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44,24 Prozent abgenommen.

Am 05.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,078263 USD. Am 27.07.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2914 USD.

Redaktion finanzen.net

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