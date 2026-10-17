Hedera: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Gestern vor 1 Jahr wurde Hedera bei 0,1702 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in HBAR investiert hätte, befänden sich nun 5 874,03 Hedera in seinem Depot. Da sich der Kurs von HBAR-USD gestern auf 0,083493 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 490,44 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 50,96 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von HBAR wurde am 16.08.2026 erreicht und liegt bei 0,064599 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 31.10.2025 bei 0,2012 USD.

Redaktion finanzen.net