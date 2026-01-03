|Performance der Investition
Hedera: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet
Hedera notierte gestern vor 5 Jahren bei 0,3908 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in HBAR investiert worden wären, hätte man nun 25 587,10 Hedera im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 105,70 USD, da Hedera am 02.01.2026 0,1214 USD wert war. Aus 10 000 USD wurden somit 3 105,70 USD, was einer negativen Performance von 68,94 Prozent entspricht.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,1051 USD und wurde am 18.12.2025 erreicht. Am 17.01.2025 stieg Hedera auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3748 USD.
Redaktion finanzen.net
