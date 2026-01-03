Performance der Investition 03.01.2026 19:43:13

Hedera: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Hedera verlieren können.

Hedera notierte gestern vor 5 Jahren bei 0,3908 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in HBAR investiert worden wären, hätte man nun 25 587,10 Hedera im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 105,70 USD, da Hedera am 02.01.2026 0,1214 USD wert war. Aus 10 000 USD wurden somit 3 105,70 USD, was einer negativen Performance von 68,94 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,1051 USD und wurde am 18.12.2025 erreicht. Am 17.01.2025 stieg Hedera auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3748 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1722
0,0000
0,00
Japanischer Yen
183,41
-0,3400
-0,19
Britische Pfund
0,8657
-0,0058
-0,67
Schweizer Franken
0,9281
-0,0010
-0,11
Hongkong-Dollar
9,1252
-0,0067
-0,07
Währungsrechner
mehr

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

