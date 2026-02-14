|Anlage im Check
Hedera: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet
Am 26.10.2021 notierte Hedera bei 0,3908 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in HBARinvestiert, wäre er nun im Besitz von 25 587,10 Hedera. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 526,79 USD, da sich der Wert von Hedera am 13.02.2026 auf 0,098752 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 74,73 Prozent verkleinert.
Das 52-Wochen-Tief von HBAR wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,078263 USD. Am 27.07.2025 erreichte Hedera sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2914 USD.
