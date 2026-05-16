Langzeit-Investition 16.05.2026 19:43:14

Hedera: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

Hedera: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Hedera verlieren können.

Vor 1 Jahr notierte Hedera bei 0,1973 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in HBAR investiert hätte, befänden sich nun 506,95 Hedera in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 15.05.2026 bei einem HBAR-USD-Kurs von 0,092834 USD 47,06 USD wert gewesen. Die Abnahme von 100 USD zu 47,06 USD entspricht einer negativen Performance von 52,94 Prozent.

Bei 0,078263 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,2914 USD und wurde am 27.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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