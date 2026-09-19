|HBAR-Investment im Fokus
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19.09.2026 19:43:13
Hedera: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Am 18.09.2025 notierte Hedera bei 0,2466 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in HBAR investiert worden wären, hätte man nun 405,52 Hedera im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 32,14 USD, da sich der Wert von Hedera am 18.09.2026 auf 0,079250 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,86 Prozent verringert.
Bei 0,064599 USD erreichte HBAR am 16.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 20.09.2025 stieg Hedera auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2422 USD.
Redaktion finanzen.net
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