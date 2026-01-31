Hedera: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren kostete ein Hedera 0,3908 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in HBAR investiert hätte, hätte er nun 255,87 Hedera im Depot. Die gehaltenen Hedera wären gestern 25,19 USD wert gewesen, da sich der HBAR-USD-Kurs auf 0,098454 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 25,19 USD entspricht einer negativen Performance von 74,81 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 31.01.2026 bei 0,087661 USD. Am 27.07.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2914 USD.

Redaktion finanzen.net