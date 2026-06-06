Hedera: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Hedera Investoren gebracht.

Gestern vor 5 Jahren war ein Hedera 0,3908 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 255,87 HBAR im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20,56 USD, da sich der Wert eines Coins am 05.06.2026 auf 0,080337 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 79,44 Prozent eingebüßt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Hedera am 06.06.2026 bei 0,078249 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,2914 USD und wurde am 27.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net