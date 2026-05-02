|HBAR-Performance im Fokus
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02.05.2026 19:43:13
Hedera: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten
Vor 1 Jahr war ein Hedera 0,1861 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in HBAR investierten, hätten nun 5 372,68 Hedera im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 473,33 USD, da Hedera am 01.05.2026 0,088100 USD wert war. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 52,67 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,078263 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Hedera liegt derzeit bei 0,2914 USD und wurde am 27.07.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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