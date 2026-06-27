|HBAR-Investment
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27.06.2026 19:43:13
Hedera: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten
Gestern vor 1 Jahr wurde Hedera bei 0,1427 USD gehandelt. Wer vor 1 Jahr 100 USD in HBAR investiert hat, hat nun 700,82 Hedera im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 26.06.2026 bei einem HBAR-USD-Kurs von 0,070815 USD 49,63 USD wert gewesen. Damit wäre die Investition 50,37 Prozent weniger wert.
Am 26.06.2026 fiel HBAR auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,070815 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 27.07.2025 bei 0,2914 USD.
Redaktion finanzen.net
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