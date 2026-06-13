|Krypto-Performance im Blick
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13.06.2026 19:43:13
Hedera: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Vor 1 Jahr wurde Hedera bei 0,1633 USD gehandelt. Bei einem HBAR-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6 124,66 Hedera in seinem Portfolio. Die gehaltenen Hedera wären am 12.06.2026 476,36 USD wert gewesen, da der HBAR-USD-Kurs bei 0,077777 USD lag. Damit wäre das Investment um 52,36 Prozent gesunken.
Am 10.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,077741 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,2914 USD und wurde am 27.07.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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