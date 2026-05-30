Hedera: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Das wäre der Verlust bei einer frühen Hedera-Investition gewesen.

Vor 1 Jahr war ein Hedera 0,1796 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in HBAR investierten, hätten nun 55 690,14 Hedera im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 526,07 USD, da sich der Wert von Hedera am 29.05.2026 auf 0,099229 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44,74 Prozent abgenommen.

Am 05.02.2026 erreichte HBAR sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,078263 USD. Bei 0,2914 USD erreichte die Kryptowährung am 27.07.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net