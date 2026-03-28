Hedera: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Gestern vor 5 Jahren kostete ein Hedera 0,3908 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in HBAR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25 587,10 Hedera. Die gehaltenen Hedera wären am 27.03.2026 2 277,47 USD wert gewesen, da der HBAR-USD-Kurs bei 0,089009 USD lag. Das entspricht einem Schwund von 77,23 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Hedera am 05.02.2026 bei 0,078263 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 27.07.2025 bei 0,2914 USD.

Redaktion finanzen.net