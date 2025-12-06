|Lohnende Hedera-Investition?
|
06.12.2025 19:43:13
Hedera: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Am 26.10.2021 wurde Hedera bei 0,3908 USD gehandelt. Bei einer HBAR-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25 587,10 Hedera in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären gestern 3 432,91 USD wert gewesen, da sich der HBAR-USD-Kurs auf 0,1342 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 65,67 Prozent abgenommen.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 21.11.2025 bei 0,1310 USD. Am 17.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,3748 USD.
Redaktion finanzen.net
