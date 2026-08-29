Krypto-Anlage im Blick 29.08.2026 19:43:14

Hedera: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Hedera: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Bei einem frühen Einstieg in Hedera hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 5 Jahren notierte Hedera bei 0,3908 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in HBAR investiert hätte, befänden sich nun 255,87 Hedera in seinem Depot. Die gehaltenen Hedera wären gestern 19,46 USD wert gewesen, da sich der HBAR-USD-Kurs auf 0,076058 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -80,54 Prozent.

Am 16.08.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,064599 USD. Am 13.09.2025 erreichte Hedera sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2482 USD.

Redaktion finanzen.net

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