Hedera: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Vor 5 Jahren wurde Hedera bei 0,3908 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in HBAR investiert worden wären, hätte man nun 2 558,71 Hedera im Portfolio. Da sich der Wert von Hedera am 16.01.2026 auf 0,1186 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 303,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 69,65 Prozent verringert.

Bei 0,1051 USD erreichte HBAR am 18.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 18.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3558 USD.

Redaktion finanzen.net