Hedera: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Hedera Anlegern gebracht.

Hedera wurde am 26.10.2021 bei 0,3908 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in HBAR investiert, befänden sich nun 255,87 Hedera in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24,33 USD, da sich der Wert von Hedera am 13.03.2026 auf 0,095101 USD belief. Damit beträgt die Performance der Investition -75,67 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0,078263 USD. Am 27.07.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2914 USD.

Redaktion finanzen.net