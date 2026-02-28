Hedera: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Hedera wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 0,3908 USD gehandelt. Bei einer HBAR-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 558,71 Hedera in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Hedera am 27.02.2026 auf 0,1004 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 256,99 USD wert. Mit einer Performance von -74,30 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,078263 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 27.07.2025 erreicht und liegt bei 0,2914 USD.

Redaktion finanzen.net