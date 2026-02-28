|Gewinn oder Verlust?
|
28.02.2026 19:43:12
Hedera: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Hedera wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 0,3908 USD gehandelt. Bei einer HBAR-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 558,71 Hedera in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Hedera am 27.02.2026 auf 0,1004 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 256,99 USD wert. Mit einer Performance von -74,30 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,078263 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 27.07.2025 erreicht und liegt bei 0,2914 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1806
|
0,0007
|
|
0,06
|Japanischer Yen
|
184,353
|
0,1830
|
|
0,10
|Britische Pfund
|
0,876
|
0,0007
|
|
0,09
|Schweizer Franken
|
0,9085
|
-0,0043
|
|
-0,47
|Hongkong-Dollar
|
9,2421
|
0,0120
|
|
0,13
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.