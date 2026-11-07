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07.11.2026 19:43:13
Hedera: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Am 05.11.2021 kostete Hedera 0,3920 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in HBAR zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 2 550,89 Hedera. Da sich der HBAR-USD-Kurs gestern auf 0,067559 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 172,33 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 82,77 Prozent gleich.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 16.08.2026 bei 0,064599 USD. Am 10.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,1933 USD.
Redaktion Finanzen.net
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